Wegen des stark wachsenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen entstehen in Berlin 2018 erste »Schnellbau- Kitas«. Geplant sind zunächst zehn dieser Kindergärten aus Fertigteilen, kündigte Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) an. Die Grundstücke seien bereits mit den Bezirken abgestimmt. Mit der Fertigstellung der ersten sogenannten »Modularen Kita-Bauten« (Mokib) sei voraussichtlich Anfang 2019 zu rechnen. Damit beschreitet das Land bei Kitas einen ähnlichen Weg wie bei Schulen. Auch hier sollen zum Teil modulare Gebäude entstehen. Derzeit gibt es in Berlin 168 000 Kita-Plätze. Der Bedarf steigt stetig, da die Stadt wächst. So leben heute laut Senatsverwaltung für Familie 220 000 Kinder im Kita-Alter in Berlin und damit 50 000 mehr als noch vor zehn Jahren. In der letzten Legislaturperiode bis 2016 waren rund 30 000 Kita-Plätze neu entstanden. Bis 2021 will der rot-rot-grüne Senat weitere 25 000 schaffen, 5000 kamen im laufenden Jahr dazu. Bis Sommer 2018 soll die Gesamtzahl bei 172 000 liegen. dpa/nd