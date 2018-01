Unliebsame Überraschung für die Bewohner von drei vom Privatunternehmen Gierso Boardinghouse betriebene Flüchtlingsunterkünfte: Sie mussten vor dem Silvesterwochenende umziehen. Nur 24 Stunden vorher erfuhren die 116 Betroffenen , dass sie die Heime in Weißensee, Spandau und Charlottenburg verlassen müssen. Sie alle wurden vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in die kürzlich eröffnete Containerunterkunft auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof einquartiert. Der Wohnortwechsel ist vor allem für Familien mit Kindern problematisch, da deren bisherige Kitas und Schulen nun weit entfernt liegen. Das LAF sucht nun kieznahe Unterbringungsmöglichkeiten. Hintergrund ist ein bereits lange währender Rechtsstreit zwischen dem LAF und dem privaten Heimbetreiber. Das Landesamt hält Forderungen von rund eine Million Euro für unbegründet, im Oktober beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Geschäftsunterlagen des Unternehmens. nic

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Fiktives »Zentrum für politische Korrektheit« führt Dutzende Personen mit vollen Namen und teilweise Fotos auf / Hausprojekt: Brief von Berliner Polizei erstellt und verschickt

Ein gehandicapter Mann will seine alte Matratze loswerden, doch der kostenlose BSR-Recyclinghof ist unerreichbar

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!