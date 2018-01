c/o

Potsdam. Brandenburg hat 2017 weitere acht Gewässer oder Gewässerteilflächen vom Bund übernommen. Damit umfassen die vier mit dem Bund ausgehandelten »Pakete« jetzt insgesamt 194 Gewässer oder Teilgewässer mit einer Gesamtfläche von 4490 Hektar. Das geht aus der Jahresbilanz des Finanzministeriums zu den Gewässerpaketen hervor. »Insgesamt haben bis zum Ende dieses Jahres damit 74 verschiedene Kommunen Gewässer oder Teilflächen von Gewässern mit einer Größe von insgesamt rund 3300 Hektar vom Land übernommen«, sagte Finanzminister Christian Görke (LINKE). So wurde die Westhälfte des Groß Glienicker Sees auf die Stadt Potsdam übertragen, die Gemeinde Bestensee (Dahme-Spreewald) übernahm den Tonsee, die Gemeinde Falkenberg (Märkisch-Oderland) den Gamensee, die Gemeinde Uckerland (Uckermark) den Lübbeno᠆wer See. Zum 1. Januar 2018 gingen fünf weitere Gewässerflächen in kommunale Hand über. dpa/nd