Potsdam. Brandenburgs Krankenhausgesellschaft fordert vom Land mehr Hilfe bei der Digitalisierung ihrer 48 Häuser. Dafür müssten die Investitionsmittel deutlich erhöht werden, sagte Geschäftsführer Jens-Uwe Schreck. Die Landesregierung hatte Mitte 2017 einen Zwischenbericht zum Stand der Digitalisierung vorgelegt. Ziel ist es, viele Lebensbereiche durch Digitalisierung zu erleichtern - so bei Mobilität, im digitalen Handel oder im Bildungsbereich. Krankenhäuser könnten mit besserer Digitalisierung Prozesse optimieren, so Schreck. dpa/nd

