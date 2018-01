Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Engagement gegen Homophobie geht auch mit für die Wirtschaftswelt üblichem Business-Look Hemd und Krawatte. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin. Wer die Wirtschaft verstehen will, muss die Gesellschaft in den Blick nehmen, und das möglichst offen. So lässt sich die Haltung zusammenfassen, mit der das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) jetzt Mitglied im »Bündnis gegen Homophobie« geworden ist. Das Institut folgt damit 113 Organisationen, die bereits dem Bündnis angehören – darunter Sportvereine wie FSV Hansa 07 Berlin oder der Deutsche Fußball-Bund e.V., die Kunsthochschule Weißensee genauso wie die Deutsche Oper und in der Hauptstadt ansässige Unternehmen wie die BSR oder die SAP AG. Ziel des Bündnisses ist es laut eigener Aussage »gemeinsam jeglicher Form von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung entgegenzutreten«.

»Das DIW Berlin bekennt sich zu Vielfalt und zu einer offenen Gesellschaft«, erklärt DIW-Präsident Marcel Fratzscher zum Beitritt seiner Organisation. Die Lebensweisen und sozio-ökonomischen Merkmale von Homo- und Bisexuellen seien Gegenstand der Forschung des DIW, »weil wir verstehen wollen, wie diese wichtige Gruppe lebt und die Gesellschaft und die Wirtschaft prägt«. Fratzscher verweist dazu auf eine kürzlich durchgeführte Studie, die ergab, dass homo- und bisexuelle Männer bei gleicher Qualifikation auffällig weniger verdienen als heterosexuelle Männer. »Dieser Sexuality Pay Gap legt eine Benachteiligung Homo- und Bisexueller nahe.« Zusammen mit den anderen Mitgliedern des Bündnisses gegen Homophobie wolle das DIW Berlin solche Probleme sichtbar machen und an Lösungsansätzen mitwirken.

Das DIW Berlin ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft. Das Institut ist national und international vernetzt. Es beschäftigt in Berlin laut eigener Aussage rund 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 25 Nationen.

Das Berliner »Bündnis gegen Homophobie« wurde am 23. September 2009 gegründet. Es ist beim Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg angesiedelt und wird dort im Rahmen der Initiative »Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt« im Auftrag der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) umgesetzt. nd