Potsdam. Nach langem juristischen Streit hat das Gesundheitsministerium in Potsdam Professor Knut Albrecht zum neuen Direktor des Landesinstituts für Rechtsmedizin (BLR) ernannt. Der 49-jährige Rechtsmediziner habe seit 2001 an der Medizinischen Hochschule Hannover gearbeitet und bringe wertvolle Erfahrungen aus der klinischen Praxis mit, erklärte Gesundheitsstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt. Für die Position hatte sich Ende 2016 auch der damalige BLR-Vizechef beworben. Dabei war bekannt geworden, dass der Mann 1991 eine frühere Stasi-Tätigkeit verheimlicht hatte. Eine neuerliche Abfrage bei der Stasi-Unterlagenbehörde ergab, dass er als Militärarzt bei der NVA zugleich Inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit gewesen war. Gegen die folgende Kündigung hatte der Mediziner erfolgreich bis zum Landesarbeitsgericht geklagt. Der Beamte sei nun als Rechtsmediziner weiter bei dem Institut beschäftigt, sagte Ministeriumssprecherin Marina Ringel. dpa/nd

