Bad Ems. Zwischen Januar und September 2017 wurde in den rheinland-pfälzischen Häfen deutlich weniger Fracht umgeschlagen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Statistischem Landesamt meldeten die Schiffs- beziehungsweise Frachtführer für die ersten neun Monate einen Güterumschlag von 15,1 Millionen Tonnen - etwa zwei Millionen Tonnen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. dpa/nd

Das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) bittet um Spenden, um einen Brief des Dichters ankaufen zu können

In 22 Städten und Gemeinden Brandenburg werden 2018 die Rathauschefs gewählt

