c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Der Film »Star Wars: Die letzten Jedi« bleibt die Nummer eins in den deutschen Kinocharts. Mehr als 846 000 Wochenendbesucher hätten den achten Teil des Science-Fiction-Abenteuers von Regisseur Rian Johnson zwischen Donnerstag und Sonntag gesehen, wie Media Control mitteilte. Insgesamt seien es damit etwa 4,38 Millionen Zuschauer gewesen. Eine Veränderung gibt es nach den vorläufigen Trendzahlen auf dem zweiten Platz: »Dieses bescheuerte Herz« mit Elyas M’Barek und Philip Schwarz in den Hauptrollen steigt vom vierten Rang auf Position zwei. Knapp 316 000 Besucher wollten den Film in seiner zweiten Einspielwoche sehen, insgesamt sind es damit laut den Angaben mehr als 718 000.

Das Dschungel-Abenteuer »Jumanji: Willkommen im Dschungel« mit Dwayne Johnson rutschte von zwei auf drei, es konnte laut Media-Control in seiner zweiten Einspielwoche etwa 315 000 Wochenendbesucher für sich verbuchen. Ebenfalls eine Position nach unten (von drei auf vier) geht es für die Musikkomödie »Pitch Perfect 3« mit rund 203 000 Wochenendbesuchern. dpa/nd