Rettungseinsatz der Sea-Watch vom November 2017 Foto: dpa/Lisa Hoffmann

Als Sea-Watch 2015 das erste Mal in See stach, um Menschen aus dem Mittelmeer zu retten, sollte es eine Übergangslösung sein. Wir wollten nicht zusehen, wie Menschen ertrinken, weil staatliche Stellen ihrer Verantwortung nicht nachkamen. Unser Ziel war es, Leben zu retten und dass die Staaten der Europäischen Union irgendwann unsere Aufgabe übernehmen würden. Das Jahr 2017 hat uns von diesem Ziel weiter entfernt, als wir es damals gewesen sind. Statt eine eigene Mission für Seenotrettung ins Leben zu rufen, baut die Europäische Union die Aktivitäten mit der so genannten libyschen Küstenwache (LYCG) aus. Schiffe, Elektronik, Ausbildung, Absprachen - die EU forciert seinen südlichen Nachbarn wie es nur geht. Es ist tragisch, dass dieses Engagement nicht, wie beabsichtigt, zu einer Professionalisierung der LYCG geführt hat.

Schon 2016 kam es zu gefährlichen Zwischenfällen durch Einwirkung der LYCG, bei denen Menschen zu Tode kamen. So a...