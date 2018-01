c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Frankfurt am Main. Trotz niedriger Zinsen sparen die Deutschen einer Studie zufolge weiter kräftig und steigern ihre privaten Geldvermögen. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der DZ-Bank hervorgeht, wuchs das private Geldvermögen der Deutschen 2017 um rund 300 Milliarden Euro (5,2 Prozent) auf 6,1 Billionen Euro. Dazu beigetragen hat auch die wieder höhere Sparquote von 9,8 Prozent. Dem genossenschaftlichen Spitzeninstitut zufolge sorgte die wieder angezogene Teuerung dafür, dass der Realzins auf -0,8 Prozent stark in den Negativbereich absackte. Die Folge war ein Wertverlust von 38 Milliarden Euro beim reinen Geldvermögen. Besitzer von Aktien, Fonds und Zertifikaten konnten durch Kursgewinne rund 93 Milliarden Euro einstreichen. dpa/nd