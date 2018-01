Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Berlin. DGB-Chef Reiner Hoffmann hat im Tarifkonflikt für die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie die Unternehmerverbände zu Kompromissbereitschaft aufgefordert. »Die Arbeitgeber müssen mit ihrer Blockade endlich aufhören. Kein Unternehmen geht vor die Hunde, nur weil es einen Teil-Lohnausgleich für Beschäftigte zahlt, die vorübergehend ihre Arbeitszeit etwas reduzieren«, sagte der DGB-Vorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Die IG Metall fordert neben sechs Prozent mehr Geld auch das Recht auf vorübergehende Senkung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden. Am 31. Dezember ist die Friedenspflicht ausgelaufen. Die IG Metall will ab 8. Januar in Warnstreiks gehen. dpa/nd