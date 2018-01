München. Böblingen vor der Toren der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart ist Deutschlands wirtschaftsstärkste Region. Auf den nächsten Plätzen folgen Ingolstadt und der ebenfalls in Bayern gelegene Landkreis Ebersberg, wie ein am Dienstag veröffentlichtes Ranking des Magazins »Focus Money« ergab. Schlusslicht ist demnach hinter den NRW-Städten Hagen und Bochum der Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Die Wirtschaftskraft wurde anhand von sieben Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote und Investitionen gemessen. AFP/nd