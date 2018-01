Berlin. Immer mehr Bundesbürger sichern sich einem Bericht zufolge privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit ab. Derzeit gibt es gut 3,5 Millionen private Zusatzversicherungen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag unter Verweis auf Daten des Verbandes der Privaten Krankenversicherung berichtete. Dies seien 61 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Im Jahr 2013 war für private Pflegezusatzversicherungen eine staatliche Förderung von 60 Euro pro Jahr eingeführt worden. AFP/nd

