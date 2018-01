Paris. Der französische Stromkonzern EDF hat die Übernahme des Reaktorgeschäfts des angeschlagenen Atomkonzerns Areva abgeschlossen. EDF seien zum Jahreswechsel 75,5 Prozent des Kapitals übertragen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Schritt ist Teil einer Umstrukturierung des französischen Atomsektors, die der Staat als Mehrheitseigner der beiden Konzerne 2015 auf den Weg gebracht hatte. Areva soll sich auf den nuklearen Brennstoff-Kreislauf konzentrieren - von Uran-Minen über Anreicherung bis hin zu Entsorgung und Wiederaufbereitung. dpa/nd

