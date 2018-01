Dem Tierpark zufolge hatte sich die achtjährige Mutter Tonja vorbildlich um ihr weibliches Jungtier gekümmert. Noch am Neujahrstag hatten Tierpfleger erfreut festgestellt, dass das Eisbärenjunge wohlbehalten war und bei Mutter Tonja trank. Beim Blick auf die Überwachungskamera am Dienstagmorgen fanden die Tierpfleger dann aber einen leblosen Körper vor. AFP/nd

Das tote Eisbärenbaby wurde am Dienstag im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung obduziert. Ergebnisse lagen noch nicht vor. »Wir wussten, dass die Jungtiersterblichkeit in den ersten Wochen sehr hoch ist, dennoch sind wir deprimiert, und es macht uns traurig«, sagte Eisbärenkurator Florian Sicks. Bei Eisbären liegt die Jungtiersterblichkeit bei etwa 50 Prozent.

Berlin. Das im Dezember im Berliner Tierpark geborene Eisbärenbaby ist tot. Die noch namenslose kleine Eisbärin starb am frühen Dienstagmorgen 26 Tage nach ihrer Geburt, teilte der Tierpark mit. Erst vor gut zehn Monaten hatte der Tod des Eisbärenbabys Fritz den Tierpark und unzählige Fans geschockt.

