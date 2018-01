Selahattin Demirtas, der Ko-Vorsitzende der türkischen Linkspartei HDP, steht ab Donnerstag in Ankara vor Gericht

Ankara. Die türkische Regierung macht für eine mögliche Wiederbelebung des 2015 von ihr abgebrochenen Friedensprozesses mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) deren Entwaffnung zur Bedingung. »Wir haben enorme Risiken auf uns genommen, um diesen Friedensprozess zu beginnen«, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu gegenüber dpa in Ankara. »Sogar unsere Unterstützer haben uns kritisiert.« Die PKK habe das ausgenutzt und Waffen in die Stadtzentren geschafft. Eine Neuauflage eines Friedensprozesses sei nur denkbar, wenn die PKK-Kämpfer »zuerst die Waffen niederlegen«. dpa/nd Kommentar Seite 4

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Bürger sehen Deutschland laut Umfrage in sozialer Schieflage / Zukunftsperspektiven im Osten negativer bewertet als im Westen

Kritik an »möglichem Missbrauch von Marktmacht«

700 Menschen nicht mehr in Gefangenschaft von Boko Haram

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!