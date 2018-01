Erbil. Nach rund drei Monaten hat der Iran zwei Grenzübergänge zu den Kurdengebieten im Nordirak wieder geöffnet. Seit Dienstagmorgen könnten Lastwagen und Personen die Kontrollpunkte Hadschi Omran und Parweis Chan passieren, teilten kurdische Verantwortliche an den Übergängen mit. Der Iran hatte die Grenze zu diesen Gebieten im Oktober aus Protest gegen das Unabhängigkeitsreferendum der irakischen Kurden geschlossen. Ein dritter Übergang war bereits Ende Oktober wieder geöffnet worden. dpa/nd

Bürger sehen Deutschland laut Umfrage in sozialer Schieflage / Zukunftsperspektiven im Osten negativer bewertet als im Westen

Kritik an »möglichem Missbrauch von Marktmacht«

700 Menschen nicht mehr in Gefangenschaft von Boko Haram

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!