Kairo. In Ägypten sind am Dienstag Todesurteile gegen fünf Gefangene vollstreckt worden. Vier von ihnen hatten nach Angaben von Sicherheitsbeamten 2015 einen Bombenanschlag im Norden Kairos verübt. Ihnen wurden Verbindungen zu den Muslimbrüdern des 2013 gestürzten Ex-Präsidenten Mursi vorgeworfen. Der fünfte Gefangene wurde wegen einer nicht näher benannten Straftat hingerichtet. AFP/nd

Bürger sehen Deutschland laut Umfrage in sozialer Schieflage / Zukunftsperspektiven im Osten negativer bewertet als im Westen

Kritik an »möglichem Missbrauch von Marktmacht«

700 Menschen nicht mehr in Gefangenschaft von Boko Haram

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!