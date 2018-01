Die Stadt der Engel, Los Angeles, verzeichnet die größte Zahl an Obdachlosen – auch sie leiden unter den vielen Kriegen der USA. Foto: AFP/Frederic J. Brown

Um dies zu verstehen, muss man - was man in Europa offenbar noch nicht so richtig begriffen hat - die tiefe politische und ökonomische Krise in den USA sehen, die gravierenden sozialen Widersprüche, die Enttäuschung und Desillusionierung vieler Amerikaner. Trumps Wahl ist Ausdruck der Frustration und Wut von Millionen hart arbeitender Menschen, mit ihr kam die US-amerikanische Realität zum Vorschein.

Der Mann ist nicht vom Himmel gefallen oder als eine Art Bestie in die Gesellschaft eingedrungen. Er verkörpert eine Kreuzung aus allen kriminellen und unmoralischen Eigenschaften und Machenschaften der Immobilien-, Finanz-, Glücksspiel- und Unterhaltungsbranche, er ist das wahre Gesicht der herrschenden Klasse. Trumps Aufstieg ins Weiße Haus ist auch als Aufstand der Oligarchie zu werten, die i...