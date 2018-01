Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Nach dem Brand am Bahnhof Zoo am Sonntag ist der Zugbetrieb weiterhin beeinträchtigt. Nur S-Bahnen halten derzeit an dem Bahnhof. Fern- und Regionalzüge fahren bis auf Weiteres durch, hieß es am Dienstag bei der Deutschen Bahn. Das Unternehmen rechnet mit einem Ausfall noch für mehrere Tage. »Erstmal muss alles überprüft und wieder hergestellt werden«, sagte ein Bahnsprecher. Auf einer Baustelle neben dem Bahnhof hatte es am Sonntagmittag gebrannt. Der Bahnhof wurde komplett evakuiert. Auch ein Zug, der in den Rauch geraten war, musste wieder herausgezogen werden. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Brandursache ist weiterhin unklar. dpa/nd