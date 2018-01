Über eine Beschwerde des Konzerns Siemens zur Auftragsvergabe für neue U-Bahnen soll nun bis zum 6. Februar entschieden werden. Die Vergabekammer hat die ursprünglich bis 3. Januar laufende Prüffrist verlängert, wie eine Sprecherin der Wirtschaftsverwaltung am Dienstag mitteilte. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten ohne Ausschreibung 80 neue Wagen beim Siemens-Konkurrenten Stadler bestellt. Dagegen legte Siemens Ende November Beschwerde bei der Vergabekammer des Landes ein. Das Unternehmen pocht auf eine europaweite Ausschreibung. dpa/nd

Nach Angriffen auf Einsatzkräfte an Silvester und Neujahr wird der Ruf nach Konsequenzen laut

Nach Gefangenenausbrüchen mehren sich die Rücktrittsforderungen an Justizsenator Dirk Behrendt

Sozialsenatorin Elke Breitenbach will kein Drei-Klassen-System

