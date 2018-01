Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Die Berliner Kulturverwaltung vergibt in Kooperation mit der Musikakademie Rheinsberg zum 13. Mal den mit 10 000 Euro dotierten Berlin-Rheinsberger-Kompositionspreis für Frauen. Die Auszeichnung sei verbunden mit der Option, entweder einen mit 4000 Euro dotierten Arbeitsaufenthalt an der Bundes- und Landesmusikakademie Rheinsberg zu absolvieren oder ein ebenfalls von der Kulturverwaltung ausgeschriebenes Paris-Stipendium wahrzunehmen, teilte die Berliner Kulturverwaltung am Dienstag mit. Zudem wird die ausgezeichnete Komposition in Rheinsberg und Berlin aufgeführt.

Die Bewerbungsfrist für die Komponistinnen endet am 20. Februar. Die Antragstellerinnen müssen ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Berlin haben und mit ihrer Arbeit bereits in der Öffentlichkeit hervorgetreten sein. Über die Vergabe entscheide eine unabhängige Jury, hieß es. Bisherige Preisträgerinnen waren unter anderem Marina Khorkova, Pei-Yu Shi, Maria de la Luz Romero Garrido, Hanna Eimermacher und Olga Rayeva. epd/nd