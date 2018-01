Die schon lange geplante Sanierung der Hohenzollerngruft im Berliner Dom soll im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden. »Wir haben inzwischen die feste Finanzierungszusage von Land und Bund«, sagte Domsprecherin Svenja Pelzel. »Wir hoffen, dass wir nach der europaweiten Ausschreibung im Februar bis zum Sommer die Architekten haben und in die konkrete Planung einsteigen. Dann könnten im Januar 2019 die Bohrer anrücken.« dpa/nd

Eine Ausstellung in der Freiburger Universitätsbibliothek präsentiert Briefe von Vätern aus dem Gulag

