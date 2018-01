Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)



Kano. Im Nordosten Nigerias sind mehr als 700 Menschen der Gefangenschaft der islamistischen Terrormiliz Boko Haram entkommen. Es handele sich vor allem um Bauern, Fischer und deren Familien, die von den Islamisten als Arbeitssklaven gehalten worden seien, erklärte Militärsprecher Timothy Antigha am Montag. Die Menschen seien in der Folge jüngster erfolgreicher Militäreinsätze gegen Boko Haram im Gebiet des Tschadsees von verschiedenen Inseln in die Stadt Monguno geflohen, wo sie vom Militär in Empfang genommen wurden.

Der Anführer von Boko Haram hat sich zu einer Reihe von Anschlägen und Überfällen im Nordosten Nigerias bekannt. »Wir haben die Angriffe auf Maiduguri, in Gamboru und in Damboa ausgeführt«, sagte Abubakar Shekau in einem Bekennervideo, das AFP am Montag zugeschickt wurde. Bei ihren Angriffen und Anschlägen sind seit 2009 mindestens 20 000 Menschen ums Leben gekommen, Millionen sind vor der Gewalt geflohen. AFP/nd