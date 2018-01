Die fachmännische Beurteilung der Bausubstanz ist - vor allem bei Altbauten - ein wichtiger Schritt vor der Kaufentscheidung. Auch sollte man sich die letzten Protokolle der Eigentümerversammlung ansehen. Für jede Wohnung wird ein Grundbuch angelegt. Es enthält den Miteigentumsanteil und definiert das Sondereigentum, also die gekaufte Wohnung.

Zwar brauchen Eigentümer keine Miete zu zahlen, monatliche Betriebskosten fallen aber trotzdem weiterhin an. Zudem müssen Eigentümer für die Instandhaltung ihrer Wohnung und des Gemeinschaftseigentums am Haus aufkommen. Dazu wird eine Instandhaltungsrücklage gebildet.

Angenommen, die Wohnung kostet 300 000 Euro, müssen noch einmal 30 000 Euro für Kaufnebenkosten kalkuliert werden, die normalerweise von den Banken nicht finanziert werden. Günstig ist es, über 20, besser 30 Prozent Eigenkapital zu verfügen, weil man so am ehesten spätestens bis zum Renteneintritt schuldenfrei ist.

Neben dem Kaufpreis sind weitere Kosten zu beachten: die Grunderwerbsteuer - je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent vom Kaufpreis, Gebühren für Notar und Grundbuchamt und gegebenenfalls Maklergebühren. Alles in allem setzt man die sogenannten Kaufnebenkosten mit etwa zehn Prozent vom Kaufpreis an.

Zunächst die Frage, kann man sich eine eigene Wohnung leisten. Als Eigenkapital akzeptieren die Banken etwa Guthaben sowohl in klassischen als auch in Wohnriester-Bausparverträgen, schuldenfreie Grundstücke und anderweitig Erspartes.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!