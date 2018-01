Aber: Ohne eine entsprechende vertragliche Vereinbarung müssen sich auch Berufsmusiker oder Klavier- bzw. Gitarrenlehrer an die vorgegebenen »Spielzeiten« von zwei bis drei Stunden halten. Tun sie dies nicht, droht ihnen die Kündigung (Bundesgerichtshof, Az. VIII ZR 165/08).

Das Landgericht Flensburg (Az. 7 S 167/92) erlaubte der Familie eines Berufsmusikers Geige, Violine, Bratsche oder Cello täglich acht Stunden zu spielen, an Sonn- und Feiertagen »nur« sechs Stunden.

Problematisch kann es werden, wenn Berufsmusiker im Haus sind und diese sich Hausmusik und Musikunterricht im Mietvertrag haben erlauben lassen. Das Landgericht Frankfurt am Main (Az. 2/25 O 359/89) entschied, dass eine Klavierlehrerin werktags zwischen 7 und 17 Uhr spielen dürfe. Zwischen 17 und 22 Uhr dürfe sie auch nochmals drei Stunden ans Klavier. Nur am Wochenende müsse sie sich mit fünf Stunden begnügen.

Klavier: Maximal drei Stunden täglich, am Wochenende weniger (Bayerisches Oberstes Landesgericht, Az. 2 Z BR 55/95).

Hausmusik ist grundsätzlich erlaubt. Allerdings kann das Recht zum Musizieren eingeschränkt werden. Enthält der Mietvertrag hierzu keine konkreten Regelungen, darf ein Mieter nach Ansicht der Gerichte zwei bis drei Stunden pro Tag außerhalb der allgemeinen Ruhezeiten spielen. Es spielt keine Rolle, ob Dilettanten oder Künstler am Werk sind. Auch hochwertige Musik kann störend empfunden werden (Landgericht Düsseldorf, Az. 22 S 574/89).

Immer wieder taucht in Mietshäusern die Frage auf: Darf musiziert werden und, wenn ja, wann und wie lange?

Eine Hausordnung darf dem Mieter keine über den Mietvertrag hinausgehenden Pflichten auferlegen. So kann der Mieter zu Tätigkeiten, wie Reinigung des Treppenhauses oder Winterdienst, nur verpflichtet werden, wenn dies im Mietvertrag vereinbart ist oder wenn die Hausordnung ausdrücklich Bestandteil des Mietvertrages geworden ist. Dann muss im Mietvertrag selbst ein Hinweis auf die Hausordnung aufgenommen sein.

Regelung zur Sicherheit im Haus, z. B. Schließzeiten für die Haustür, Verbot der Lagerung von gefährlichen Stoffen in Keller oder Speicher usw.

In ihr wird üblicherweise geregelt:

