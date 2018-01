Immer weniger Menschen mit Behinderungen sind arbeitslos. So sank die Zahl der Arbeitslosen mit schweren Behinderungen im Jahr 2016 von 178 809 auf 170 508 in diesem Jahr. Die Arbeitslosenquote von Menschen mit schweren Behinderungen sank von 13,4 auf 12,4 Prozent. Sie liegt damit noch deutlich über der Arbeitslosenquote von nicht behinderten Menschen (6,1 Prozent).

