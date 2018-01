c/o

Das Buch »Die Geschichte der Bienen« von Maja Lunde ist nach Erhebungen von Media Control das meistverkaufte Buch des Jahres 2017 in Deutschland. Der erste Roman der Norwegerin, die zuvor Kinder- und Jugendbücher geschrieben hatte, erschien 2015 und sorgte international für Furore. Auf Deutsch kam er im März 2017 heraus (Verlag btb).

An zweiter Stelle folgt mit knappem Abstand »Origin«, der neue Thriller von Dan Brown. Das Buch erschien erst im Oktober. Ein Longseller ist dagegen »Das Café am Rande der Welt« von John Strelecky auf dem dritten Platz. Der Lebensratgeber des US-Amerikaners kam bereits 2007 heraus und steht seitdem regelmäßig in den Bestsellerlisten. Als erfolgreichster deutscher Autor kommt Sebastian Fitzek mit seinem neuen Thriller »AchtNacht« auf Platz vier, wie Media Control mitteilte. Genaue Verkaufzahlen wurden nicht genannt. dpa/nd