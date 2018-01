Der Vogel kennt nicht die Namen der Länder, die er überfliegt. Entstand dieses Bild in Grönland, Island oder auf den Faröer- Inseln, die zu Dänemark gehören? Immer wieder ist der Isländer Ragnar Axelsson in diesen Gegenden unterwegs gewesen. In ausdrucksstarken Schwarzweißaufnahmen führt er den Zauber einsamer Weiten vor Augen, zeigt, wie Tiere dort leben, und blickt schweigsamen, eigenwilligen Menschen ins Gesicht, die unter unglaublich harten Bedingungen ihrer Arbeit nachgehen. nd

Ragnar Axelsson: Gesichter des Nordens. Knesebeck Verlag, 420 S., geb., 49,95 €.