Foto: Schierke. Der beliebte Ausflugsort Schierke am Fuß des Brockens in Sachsen-Anhalt hat seit Mitte Dezember wieder ein Eisstadion. Der Neubau entstand am Ort des alten Eisstadion und wurde mit rund neun Millionen Euro deutlich teurer als geplant. Die Arena fasst bis zu 4900 Besucher. Die Eisfläche ist 56 mal 27 Meter groß und entspricht kanadischem Maß. Das stark geschwungene Dach gilt bereits als neues Wahrzeichen des Ortes. Die weiße Membran ist teflonbeschichtet, nur einen halben Millimeter dick und trotzdem extrem belastbar. dpa/nd Foto: dpa/Matthias Bein