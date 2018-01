c/o

Die U-Bahn-Linie 5 wird wegen Bauarbeiten für ein Vierteljahr unterbrochen. Vom 8. Januar bis 8. April fahren die Züge nur zwischen Hönow und dem Strausberger Platz, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. Wer zum Alexanderplatz will oder von dort kommt, muss in Busse umsteigen. Die Verkehrsbetriebe erneuern das Stellwerk und bauen im U-Bahn-Tunnel neue Signale, Weichen und Gleise ein. Das soll ermöglichen, flexibler auf Störungen zu reagieren, wie es hieß. Zudem werde der Anschluss der Neubaustrecke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor vorbereitet.

Währen der Bauarbeiten fahren die Züge zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor sowie zwischen Frankfurter Tor und Frankfurter Allee im Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt. Die BVG empfiehlt Fahrgästen aus und in Richtung Hönow, den Bereich weiträumig zu umfahren. dpa/nd