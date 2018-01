Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Das »British Medical Journal« (BMJ) ist eine der ältesten Medizinzeitschriften der Welt. Sie erscheint seit 1840 wöchentlich in englischer Sprache, unter anderem in zwei verschiedenen Printausgaben für Allgemeinmediziner und Klinikärzte. Zu den Traditionen des Journals gehört es, in der Weihnachtsausgabe Studien zu veröffentlichen, die selbst die Herausgeber als kurios bezeichnen. Kyle Sue von der Memorial University of Newfoundland ging im Dezember 2017 etwa der Frage nach, ob Männer tatsächlich die sprichwörtlichen Weicheier sind, die schon eine leichte Erkältung aus der Bahn wirft. Die Auswertung zahlreicher medizinischer Statistiken ergab: Männer mit Grippe oder anderen Atemwegerkrankungen kommen tatsächlich häufiger ins Krankenhaus als Frauen. Denn das männliche Immunsystem, meint Sue, sei weniger robust als das weibliche, weswegen Infektionen bei Männern generell länger dauerten. Das und nicht Wehleidigkeit dürfte der Grund s...