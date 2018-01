Leipzig. Am Universitätsklinikum Leipzig sind 2017 so viele Zwillingspärchen zur Welt gekommen wie noch nie seit dem Mauerfall. Mit 124 lag ihre Zahl um 28 über der des Vorjahres, wie das Klinikum mitteilte. Zudem seien vier Drillinge und erstmals nach fünf Jahren auch wieder einmal Vierlinge entbunden worden. Insgesamt kamen am Leipziger Uniklinikum im vergangenen Jahr 2762 Kinder zur Welt, fast ebensoviele waren es 2016. epd/nd