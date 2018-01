US-Vizepräsident Biden droht Russland erneut »mit Konsequenzen« / Außenminister Lawrow: Hitzköpfe in Kiew dürfen nicht blutigen Konflikt provozieren / Gabriel will Peking um Einmischung bitten

Auswärtiges Amt rät zur Ausreise aus Ostukraine/ Europarat tagt in Wien

Kiewer Parlament lehnt landesweites Referendum über territoriale Einheit ab / Gabriel fordert »Energie-KSZE« / Lage für Journalisten in der Ostukraine immer gefährlicher

Kiew. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel weilt seit Mittwoch zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch in der Ukraine. Mit seinem ukrainischen Kollegen Pawel Klimkin wolle er die Frontlinie im umkämpften Donbass im Osten der Ukraine besuchen, teilten die ukrainischen Behörden mit. Für den heutigen Donnerstag ist ein Besuch im Konfliktgebiet bei der Hafenstadt Mariupol geplant. dpa/nd

Kommunikationsleitung zwischen Nord- und Südkorea wieder in Betrieb

