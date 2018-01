c/o

Damaskus. Bei Luftangriffen auf die von Rebellen kontrollierte Nordwestprovinz Idlib in Syrien sollen nach Berichten der Opposition in der Stadt Chan Subul mindestens sieben Personen getötet worden sein. Kampfflieger der Regierung und Russlands haben im vergangenen Monat ihre Angriffe auf den Nordwesten des Landes intensiviert.

Ein russischer Kampfhubschrauber ist in der syrischen Provinz Hama abgestürzt. Die beiden Piloten seien dabei umgekommen, teilte das Verteidigungsministerium russischen Agenturen zufolge in Moskau am Mittwoch mit. Grund des Absturzes soll ein technischer Defekt gewesen sein. dpa/nd