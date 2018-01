c/o

Tunis. Die Mehrzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Nahen Osten blickt trotz wirtschaftlicher Benachteiligung und einem Gefühl von Unsicherheit zuversichtlich in die Zukunft. Das ist das Ergebnis einer breit angelegten Studie, die von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben wurde. Im Schnitt sehen 65 Prozent der Befragten die Zukunft trotz aller Probleme in der arabischen Welt optimistisch.

2016/2017 wurden den Autoren zufolge knapp 9000 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren für die Studie »Zwischen Ungewissheit und Zuversicht« befragt. Die Umfragen und Interviews wurden in acht arabischen Ländern durchgeführt, darunter Bahrain, Jemen und Marokko. dpa/nd