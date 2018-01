Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag übernimmt das Wohnhaus Belforter Straße 16 in Prenzlauer Berg. Damit hat der Bezirk Pankow erstmals sein Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten ausgeübt, wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte. Der Bescheid sei bereits rechtskräftig dem Verkäufer der Liegenschaft zugestellt worden. Dem Investor und Käufer der Belforter Straße 16 sei der Abschluss einer Abwendungsvereinbarung vorgeschlagen worden. »Da dieser eine solche Vereinbarung ablehnte und auch keine Abwendungserklärung einreichte, konnte durch Ausübung des Vorkaufsrechtes zu Gunsten der Gewobag die Veräußerung an den Investor verhindert werden«, sagt Stadtentwicklungsstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne). Mit den drei neuen Milieuschutzgebieten Komponistenviertel, Pankow-Süd und Langhansstraße werden nun in 13 Gebieten Pankows die Modernisierung, die Umwandlung und Grundstücksverkäufe geprüft und bei Verstößen gegen das Soziale Erhaltungsrecht nicht genehmigt. Nach Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg hat damit Pankow als dritter Bezirk sein Vorkaufsrecht ausgeübt. Mitte könnte bald nachziehen. nic