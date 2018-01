Das Holocaust-Mahnmal zieht weiterhin viele Besucher an. Rund 470 000 Menschen kamen im vergangenen Jahr in die Ausstellung, wie die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas mitteilte. In den Ferienmonaten des vergangenen Sommers gab es den größten Besucherandrang seit Eröffnung des Mahnmals. Allein im August seien fast täglich mehr als 2000 Gäste in die Ausstellung gekommen. dpa/nd