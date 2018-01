Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Erfurt. Infolge des neuen Kita-Gesetzes müssen in Thüringen bis August 2019 mehr als 500 zusätzliche Erzieher eingestellt werden. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) fordert die freien Träger von Kindertagesstätten deshalb zur Zahlung höherer Gehälter auf. »Die Erzieherinnen und Erzieher verdienen für das, was sie leisten, eindeutig zu wenig«, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Richtwert müssten die 2578 Euro Bruttoverdienst sein, die Kitas in kommunaler Trägerschaft als Einstiegsgehalt böten. Zwar würden im Freistaat jedes Jahr 1000 Erzieher ausgebildet, viele gingen jedoch danach in andere Bundesländer, wo sie mehr Geld bekämen. dpa/nd