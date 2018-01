Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Innenminister, Herbert Reul (CDU), will Feuerwehrleute und Sanitäter bei Noteinsätzen in Problemvierteln einem »Focus«-Bericht zufolge künftig auch mit Schutzwesten ausstatten. Reul reagiert damit auf massive Angriffe gegen Rettungsdienste in der Silvesternacht. Um die oft ehrenamtlichen Retter müsse ein »Schutzwall der Bürgerschaft« gezogen werden, sagte der Minister dem Nachrichtenmagazin. In Berlin und dem Ruhrgebiet sowie weiteren Städten waren Rettungskräfte in der Silvesternacht zum Teil brutal attackiert worden. dpa/nd