München. Für die Versicherungen war 2017 das teuerste Jahr der Geschichte: Hurrikans und andere Naturkatastrophen kosteten die Branche weltweit rund 135 Milliarden Dollar, mehr als je zuvor. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Munich Re am Donnerstag veröffentlichte. Hauptursache war die Serie schwerer Wirbelstürme, die im Herbst die Karibik und die US-Ostküste traf. Die Klimafachleute des weltgrößten Rückversicherers sehen in den Daten der vergangenen Jahrzehnte starke Indizien für die Auswirkungen des Klimawandels. »Vor 2005 gab es kein Jahr, in dem wir auch nur annähernd an hundert Milliarden herangekommen wären«, sagte Munich-Re-Klimaexperte Ernst Rauch. dpa/nd