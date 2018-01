Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Templin. Mit 10,1 Millionen Euro fördern Bund und Land die Entwicklung des Krankenhausstandortes Templin (Uckermark). Die entsprechende Förderzusage des Bundes übergab Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) am Donnerstag dem zur SANA-Kliniken-Gruppe gehörenden Krankenhaus. Vor Ort informierte sie sich über die Pläne zum Umbau des Hauses zu einem ambulant-stationären Zentrum. Dabei gehe es, so teilte Golzes Ressort mit, »beispielsweise sowohl um den Aufbau von Arztpraxen, als auch um den Umbau der Rettungsstelle zu einem sektorübergreifenden Aufbau- und Koordinierungszentrum«. Golze erklärte: »Medizinische Angebote müssen dem Bedarf angepasst werden. Das ist die große Herausforderung vor allem in den eher ländlich geprägten Regionen in Brandenburg.« Sie sei überzeugt davon, dass es gelingen werde, in Templin »ein Krankenhaus der Grundversorgung zu einem ambulant-stationären Gesundheitszentrum der Zukunft weiterzuentwickeln«. nd