Wustermark. Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Lastzug sind in Wustermark (Havelland) drei Fahrgäste verletzt worden. Der Lastzugfahrer habe den Bus beim Zurücksetzen übersehen und gerammt, berichtete die Polizei. Von den fünf Fahrgästen mussten drei mit leichten Verletzungen behandelt werden. Die beiden anderen Fahrgäste konnten mit einem Ersatzbus weiterfahren. Der Unfall ereignete sich bereits am frühen Mittwochmorgen. dpa/nd

Politik erwägt Zahlung von 500 Euro monatlich an Lehramtsstudierende, die später auf dem platten Land unterrichten

