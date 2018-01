Moskau. Russland hat die US-Regierung vor einer Einmischung in die seit mehr als eine Woche andauernden Proteste im Iran gewarnt. »Was dort geschieht, ist eine innere Angelegenheit des Irans«, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Agentur Tass am Donnerstag in Moskau. Washington nutze die Situation absichtlich, um das mit Teheran ausgehandelte Atomabkommen zu untergraben, sagte der Diplomat. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche über Twitter den seit Tagen im Iran protestierenden Menschen eine Unterstützung seitens Washington angekündigt. dpa/nd