Die Kontrolle über Gaza sollte eigentlich an die im Westjordanland sitzende palästinensische Regierung abgegeben werden. Jetzt bescheren Trumps Pläne der Hamas Zulauf

Tel Aviv. Die israelische Militärpolizei ermittelt wegen der Tötung eines behinderten Palästinensers aus dem Gazastreifen. Der 29-Jährige war Mitte Dezember bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten am Rande des Küstengebietes getötet worden. Es gehe darum, den Fall weiter zu untersuchen und auch Informationen aus dem Gazastreifen auszuwerten, teilte die Armee am Donnerstag mit. Nach palästinensischen Berichten starb Ibrahim Abu Thuraja durch einen Kopfschuss. Die UN hatten anschließend die israelische Armee für die Tötung des Mannes kritisiert. dpa/nd

Kritik am neuen Gesetz gegen Online-Hass kommt auch von linker Seite

