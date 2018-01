Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Alberto Fujimori im Rollstuhl Foto: dpa/Miguel Paredes

Lima. Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori ist nach seiner umstrittenen Begnadigung in der Nacht zum Freitag freigelassen worden. Der 79-Jährige verließ nach Medienberichten eine Klinik in der Hauptstadt Lima, in der er zwölf Tage lang behandelt worden war. Der amtierende Präsident Pedro Pablo Kuczynski hatte Fujimori an Heiligabend aus humanitären Gründen begnadigt. Dies hatte heftige Proteste ausgelöst.

Fujimori war 2009 unter anderem wegen schweren Menschenrechtsverbrechen und Korruption während seiner Amtszeit (1990 bis 2000) sowie wegen des Einsatzes von Todesschwadronen zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Zehntausende Ureinwohnerinnen wurden auf seinen Befehl hin zwangssterilisiert. Er ging außerdem mit brutaler Härte gegen die maoistische Guerilla »Leuchtender Pfad« vor.

Viele Peruaner vermuten hinter der Begnadigung Fujimoris einen politischen Deal. Im Dezember überstand Kuczynski überraschend ein Amtsenthebungsverfahren mit den Stimmen der oppositionellen Fuerza Popular (FP). Fujimoris Sohn Kenji und weitere neun Oppositionsabgeordnete stimmten nicht wie erwartet für die Amtsenthebung des Präsidenten wegen Korruptionsvorwürfen.

FP wirft Kuczynski vor, in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Auch gegen die Oppositionsführerin Keiko Fujimori, Tochter des Ex-Präsidenten, wird wegen Korruption im Fall Odebrecht ermittelt. epd/nd