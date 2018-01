c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Ohne den Konsul geht nichts im alten Rom. Er entscheidet, wo die Baumeister des Colosseums Baustoffe ordern, fördern oder einlagern. Für diese Entscheidungen stimmt man ihn sich am besten wohlgesonnen. Beispielsweise, indem man ihm Stallungen entlang seines Reiseweges bereitstellt. Es gibt also Gerangel um die künftige ewige Stadt. Aus dem kommt man indes ohne Miteinander nicht heraus, obwohl Super-BaumeisterIn letztlich nur eine oder einer wird.

Gebaut wird das Colosseum neben dem eigentlichen Spielplan auf einem Baufeld im Innern des offenen Spielekartons. Jeder bewegt, sobald er an der Reihe ist, erst den Konsul mindestens ein Feld weiter. Danach hat er u.a. diese Möglichkeiten: sein Materiallager zu erweitern, um so mehr Handkarten aufzunehmen; seine Ländereien zu vergrößern, um so Baumaterial zu produzieren; einen Bauabschnitt des Colosseums zu vollenden, um dafür Ruhmespunkte einzustreichen. Ist das Colosseum komplett, wird gewertet.

Die Spielregeln sind übersichtlich, und der einfache Spielmechanismus ist recht schnell verstanden. Die Spielzeit liegt bei einer knappen Stunde. Die hübsche Optik und die Tatsache, dass letztlich alle mit- und nicht gegeneinander bauen, schaffen eine nette Atmosphäre. Kurzum: ein Familienspiel mit Glücksanteil, das nach mehreren Runden durchaus noch Spaß macht.

»Die Baumeister des Colosseum« von Klaus-Jürgen Wrede, Schmidt Spiele, für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre, ca. 25 Euro.