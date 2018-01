Vor gar nicht allzu langer Zeit haftete Schach im Alltag noch das Image an, lediglich spleeniger Zeitvertreib älterer Herren zu sein. Stars wie Weltmeister Magnus Carlsen, Supercomputer und IT-Freaks wie Daniel Freeman halten das Update indes weiter am Laufen. Es dürfte 2018 den Aufwärtstrend beim Schach erneut pushen. mim

Auf dieser Spielplatz-Seite illustrieren wir ein wenig, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und wächst. Schachkolumnist Carlos Garcia Hernández kommentiert dazu den jüngsten Computerkampf AlphaZero vs. Stockfish und Autor René Gralla interviewt Daniel Freeman. Dieser macht mit seinem Datenbankprojekt Hunderttausenden Fans den Zugang zum Hightechprogramm Stockfish ebenso möglich wie den direkten Spielkontakt zu GroßmeisterInnen der Extraklasse wie Susan Polgar oder Nigel Short.

2018 verspricht ein tolles Schachjahr zu werden. Höhepunkt dürfte im November in London das WM-Duell des amtierenden Champions Magnus Carlsen gegen seinen Herausforderer sein. Dieser wird im März in Berlin unter acht Kandidaten ausgespielt.

