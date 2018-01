Foto: dpa/FilmKinoText/Robert Palka

Regie: Agnieszka Holland. Janina Duszejko (Agnieszka Mandat), eine pensionierte Brückenbauingenieurin, lebt zurückgezogen in einem Bergdorf an der polnisch-tschechischen Grenze. Sie ist charismatisch, exzentrisch, eine leidenschaftliche Astrologin und strikte Vegetarierin. Eines Tages sind ihre geliebten Hunde verschwunden. Wenig später entdeckt sie ihren toten Nachbarn. Weitere Männer sterben auf mysteriöse Weise. Alle hatten ihren festen Platz in der dörflichen Gemeinschaft, alle waren passionierte Jäger. Ab dem 4. Januar in den deutschen Kinos. nd