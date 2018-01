Gernrode. Im Kuckucksuhren-Museum Gernrode (Sachsen-Anhalt) steht Museumsleiter Christian Bertram auf dem Balkon des 9,80 Meter großen Riesenwetterhauses: Die Figuren werden jeden Tag von den Mitarbeitern auf dem Balkon vor oder zurück bewegt - bei schönem Wetter steht die Frau, bei schlechtem Wetter der Mann vorn, bei ungewisser Lage sind beide auf gleicher Höhe. Das Wetterhaus steht auch im Guinnessbuch der Rekorde. Im Museum sind insgesamt rund 400 Uhrenmodelle zu sehen, von der kleinen Version mit zehn Zentimetern Höhe bis zum meterhohen Exemplar. Seit 2016 werden in Gernrode auch wieder Kuckucksuhren produziert. 1948 war dort die einzige Fabrik dieser Art außerhalb des Schwarzwaldes gegründet worden. dpa/nd

